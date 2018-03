Medienberichte: Juncker nimmt seinen Vertrauten Selmayr in Schutz – doch zurücktreten will er nicht

Beim EU-Gipfel selbst war die Personalie Selmayr kein Thema. Die Staats- und Regierungschefs hätten Junckers Vertrauten alle ganz freundlich begrüßt, berichtete ein Teilnehmer dem Handelsblatt.

Selmayr selbst hatte sich am vergangenen Mittwoch erstmals öffentlich zu seiner umstrittenen Beförderung geäußert. „Ich bin erstaunt, was ich darüber teilweise lese“, sagte der 47-Jährige bei einer Diskussionsveranstaltung mit dem österreichischen Schriftsteller Robert Menasse. Über seine Beförderung würden von interessierter Seite eine Menge Lügenmärchen verbreitet. In Wahrheit sei alles ganz korrekt gelaufen. Alle 28 EU-Kommissare hätten seine Beförderung bewilligt und ihm gratuliert.