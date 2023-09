Medienberichte: Wehrbeauftragte bezweifelt Aufstockungsziel bei Bundeswehr

Des Weiteren fordert die Wehrbeauftragte in dem Artikel, Bewerbern und Bewerberinnen deutlich zu sagen, dass sie auch bereit sein müssten, ihr Leben zu opfern, wenn sie sie sich für den Soldatenberuf entschieden. Eine Abbrecherquote von 21 Prozent bei den im vergangenen Jahr neu eingestellten Bewerberinnen und Bewerbern sei einfach zu viel, so Högl. Bei den Heeres-Zeitsoldaten hätten sogar 33 Prozent abgebrochen. „Das ist zu hoch, da läuft was falsch. Wir müssen die Gründe, die zu einem solchen Abbruch führen, genauer erfragen“, so Högl.