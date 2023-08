Medikamente Lauterbach will neue Engpässe bei Kinderarzneien vermeiden

Gesundheitsminister Lauterbach: «In dieser Erkältungs- und Grippesaison sollen besorgte Eltern nicht erneut vor leeren Apothekenregalen stehen.» Bild: Bild: dpa

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dringt auf Vorkehrungen gegen mögliche neue Engpässe bei Kindermedikamenten. Nach derzeitiger Einschätzung könnte im kommenden Herbst und Winter für wichtige Antibiotika und weitere relevante Arzneimittel für Kinder „eine angespannte Versorgungssituation” entstehen, heißt es in einem Brief an den Verband des Pharmagroßhandels, über den zuerst die Mediengruppe Bayern (Donnerstag) berichtete. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte habe eine „Dringlichkeitsliste” mit Kinderarzneimitteln mit höchster Priorität erstellt. Lauterbach bat darum, Beschaffung und Lagerhaltung dieser Mittel zu intensivieren.