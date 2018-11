Medikamente per Handy Jens Spahn plant digitales Rezepts einzuführen

13. November 2018 , aktualisiert 13. November 2018, 16:08 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Der Gesundheitsminister will Digitalrezepte realisieren. Vor allem auf dem Land sollen Patienten so einfacher an ihre Medikamente kommen.