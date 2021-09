Meerestechnik Rostock und der Schatz im Meer

Die Startbedingungen in Mecklenburg-Vorpommern sind dabei gut. Schon lange lebt die Region von der Nähe zum Meer. Fischerei und Schiffbau haben eine lange Tradition. Doch die Werften stecken in der Krise – und so sucht man dort nach neuen Wegen, das Meer zu nutzen. An der Rostocker Universität gibt es außerdem Fakultäten für Schiffbau, Meerestechnik und Meeresbiologie. Die Windparks in der Ostsee haben in den vergangenen Jahren neues Wachstum gebracht. Dennoch sei Rostock als Standort für den Ocean Technology Campus nicht ohne Wettbewerb ausgewählt worden, sagt Projektkoordinator von Lukas, sondern habe sich gegen Kiel und Bremen durchgesetzt.