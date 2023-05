Mehr Wochenstunden für die Rente Wer in Deutschland am meisten arbeitet – und wer noch mehr arbeiten könnte

So arbeitet jeder vierte Erwerbstätige in Deutschland höchstens 30 Stunden pro Woche. Nur knapp 60 Prozent aller erwerbstätigen Frauen arbeiten mehr als 30 Stunden pro Woche – bei Frauen mit Kindern unter 14 Jahren sind es 41 Prozent. Aber auch Frauen ohne Kinder arbeiten häufiger in Teilzeit als Männer ohne Kinder, so Ökonom Schäfer. Er fordert vor allem eine flächendeckende, flexible Kinderbetreuung als Unterstützung für arbeitende Mütter.