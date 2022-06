Mehrere Verletzte Fahrzeug fährt in Menschenmenge in Berlin

In der westlichen Berliner Innenstadt ist ein Fahrzeug in eine Menschenmenge gefahren. Nach ersten Angaben der Polizei soll sich der Vorfall am Mittwochmorgen nahe der Gedächtniskirche und des Breitscheidplatzes ereignet haben. Laut einem Bericht des Tagesspiegels wurden acht Menschen verletzt, ein Passant soll getötet worden sein. Die dpa berichtet von 30 Verletzten.