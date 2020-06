Mehrwertsteuersenkung Warum ein FDP-Landesminister einen besorgten Brief an Peter Altmaier schreibt

Auch FDP-Landesminister Wissing fordert in seinem Brief an Altmaier, die Maßnahme solle „durch eine gesetzliche Billigkeitsregelung flankiert werden, die etwaige Verzögerungen bei der Umstellung der Abrechnungssysteme auffängt“. In der kommenden Woche will die Bundesregierung ihr Gesetzespaket zum Konjunkturprogramm und damit auch die temporäre Senkung der Mehrwertsteuer durch den Bundestag bringen.





Mehr zum Thema:

Das Konjunkturpaket soll dafür sorgen, dass die Wirtschaft schnell wieder wächst, ergrünt und digital durchstartet. Aber lassen sich diese Ziele so leicht erreichen? Die Zweifel wachsen – auch in der Koalition.