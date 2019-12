Memet Kilic Erdogan-Beleidigung: Fahndungsbefehl gegen Grünen-Politiker in Türkei

Beim Auftakt des Prozesses gegen den Grünen-Politiker Memet Kilic wegen Präsidentenbeleidigung in der Türkei hat der Richter einen Fahndungsbefehl erlassen. Kilics Anwalt Veysel Ok sagte der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag, dass damit eine Aussage seines Mandanten in der Türkei erzwungen werden solle. Kilic war zu der ersten Anhörung in Ankara nicht angereist.