Memoiren Schäuble: Früher „Schwarze Kasse“ Kohls in Unionsfraktion

08. April 2024 | Quelle: dpa

Wolfgang Schäuble war von 1981 bis 1984 Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Bild: Bild: dpa

Die Spendenaffäre stürzte die CDU am Ende der Ära Kohl in die schwerste Krise ihrer Geschichte. In seinen posthum erschienenen Erinnerungen beschreibt Wolfgang Schäuble ein interessantes Detail.