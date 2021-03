„Menschen wollen endlich wieder Sport machen“ Jetzt klagt McFit klagt gegen die Schließung seiner „Outdoor-Gyms“

An zehn Standorten in Deutschland hatte McFit vor etwa zwei Wochen Trainingsräume unter freiem Himmel, sogenannte „Outdoor-Gyms“, eröffnet. Auf Parkplätzen vor den Studios sollten Mitglieder an Fitnessgeräten trainieren können. Kurz nach Start der ersten Studios ließen Behörden die „Outdoor-Gyms“ allerdings schließen. Jetzt klagt die mit europaweit 1,7 Millionen Mitgliedern größte Fitnessstudiokette in Deutschland auf den Erlass einer einstweiligen Verfügung und fordert die Wiedereröffnung des Studios.