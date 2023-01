Menschenrechte Bundestag erkennt Verbrechen gegen Jesiden als Völkermord an

19. Januar 2023 | Quelle: dpa

Der Plenarsaal während einer Sitzung des Deutschen Bundestages. Bild: Bild: dpa

Wenige Jahre nach den Massakern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) an den Jesidinnen und Jesiden hat der Bundestag die Verbrechen als Völkermord anerkannt. Ein entsprechender Antrag der Ampel-Koalition und der oppositionellen Unionsfraktion wurde am Donnerstag in Berlin einstimmig angenommen. Mehr als 5000 Angehörige der jesidischen Religionsgemeinschaft waren im Jahr 2014 vom IS ermordet worden. Die Terrormiliz zielte auf die Vernichtung der vor allem in der nordirakischen Sindschar-Region lebenden Minderheit ab. Zehntausende Menschen wurden getötet, verschleppt, versklavt und misshandelt.