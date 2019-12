Merkel-Berater Edenhofer Deutschland kann Klimaziel 2020 doch noch schaffen

Die wissenschaftlichen Analysen des PIK seien noch nicht abgeschlossen, sagte Edenhofer der WirtschaftsWoche. „Klar ist jedoch, dass Kohlekraftwerke durch den höheren CO2-Preis im europäischen Emissionshandel in der Stromerzeugung teurer werden als Gaskraftwerke“, so Edenhofer. „Es liegt nahe, dass alte Braunkohlekraftwerke ihre Kapazitätsauslastung verringern und mittelfristig sogar aus dem Markt gedrängt werden.“ Der Effekt könnte, so vermutet Edenhofer, spektakulär sein: „Deutschland könnte durch die geringeren CO2-Emissionen doch noch in Reichweite des Klimaziels für 2020 kommen. Ob das gelingt, hängt aber ganz wesentlich davon ab, wie sich der Preis im europäischen Emissionshandel weiter entwickelt.“