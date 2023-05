Merkel-Bilanz Ehrung mit Hintersinn

Im Gegenteil fördert der ewige Merkel-Gegner Merz die konservative Denkfabrik R 21, die zuletzt in Berlin mit einem Kongress versuchte, die Ära Merkel in Bausch und Bogen zu verdammen. Gegründet wurde R 21 von dem in der Union höchst umstrittenen Historiker Andreas Rödder und der Ex-Bundesfamilienministerin Kristina Schröder. Rödders Aufrufe, jetzt in der Nach-Merkel-Zeit endlich energisch gegen linken Mainstream, Sprachvorschriften und alles andere vorzugehen, was Konservative immer schon empört hat, gefiel nicht jedem in der Union.