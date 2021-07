Merkel in den USA Kampf gegen Klimawandel erfordert „eine Volltransformation der Art des Wirtschaftens“

Auch dieser Umstand ließ einmal mehr den Verdacht aufkommen, dass es bei Merkels 23. Dienstreise nach Washington eher um einen freundlichen Abschied von der Weltbühne als um Inhalte gehen sollte – aller vollmundiger Ankündigungen zum Trotz. Zwar bemühte sich das Weiße Haus, den Arbeitscharakter der Visite zu betonen, doch vieles blieb im Vagen. Und große Fortschritte in den Problemzonen der deutsch-amerikanischen Beziehungen konnten Kanzlerin und Präsident nach ihrem Treffen ebenfalls nicht verkünden.



So bleibt etwa der seit Jahren schwelende Konflikt um die russische Gaspipeline Nord Stream 2 weiter ungelöst – obwohl seit Monaten Verhandlungen über seine Beilegung laufen. Grundsätzlich stehen die Zeichen auf Entspannung. Seine Haltung zu dem Projekt sei bekannt, so Biden. Aber „gute Freunde können auch unterschiedlicher Meinung sein“. Neue Sanktionen, die die Fertigstellung des Projekts verhindern könnten, scheinen damit vom Tisch zu sein. Welchen Ausgleich die Amerikaner jedoch von den Deutschen für ihr Stillhalten erwarten, ist im Detail immer noch nicht geklärt. In der gemeinsamen Erklärung zur Energiepartnerschaft hoben die Staatenlenker jedoch auch die Bedeutung von Investitionen in die Energie-Transformation Mitteleuropas hervor – explizit auch der Ukraine. Dies könnte der Hebel für eine Lösung des Konflikts sein: Nord Stream 2 geht ans Netz, Deutschland zahlt viel Geld für die Modernisierung der ukrainischen Energiewirtschaft. Ob dieser Kompromiss am Ende jedoch tatsächlich zu Stande kommt, ist derzeit noch nicht sicher.