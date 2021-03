Merkel nach Impfgipfel „Die Devise lautet: Impfen, Impfen, Impfen“

Angesichts rasch steigender Infektionszahlen haben sich Bund und Länder in der Corona-Pandemie auf eine neue Impfstrategie mit den Hausärzten verständigt. Wegen der zunehmenden Impfstofflieferungen könnten neben den Impfzentren auch die Arztpraxen mit zunächst einer Million Dosen in der Woche versorgt werden, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitagabend nach einer Telefonkonferenz mit Ländervertretern.