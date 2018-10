Merkel-Nachfolge Armin Laschet verzichtet auf Kandidatur für CDU-Vorsitz

Laschet sagte demnach: „Wir müssen die Partei jetzt zusammenhalten.“ Wichtig sei ihm, dass die CDU am Kurs der Mitte festhalte. Die Gespräche mit den anderen Landesvorsitzenden werde er in den kommenden Tagen fortsetzen. Laschet halte es angesichts „der Zäsur nach 18 Jahren Vorsitz“ von Merkel für notwendig, „dass die Partei auch in ihrer ganzen Breite und Tiefe zu Wort kommen“ könne.

Deshalb will er dem Vernehmen nach für die Klausur des Bundesvorstands am Wochenende vorschlagen, dass die CDU Deutschland bis zum Bundesparteitag in Hamburg Regionalkonferenzen durchführen solle, auf denen sich die Kandidaten präsentieren können.