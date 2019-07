Merkel-Nachfolge Entscheider sehnen sich nach Merz und Lindner

Auch für die Führungskräfte wird der Klimawandel zum immer drängenderen Problem. Mit 17 Prozent sind mehr als doppelt so viele Befragte wie noch im Januar der Meinung, um dieses Thema sollte sich die Politik am meisten kümmern. Allerdings sind die Entscheider im Hinblick auf die diskutierten Lösungen skeptisch: Die Einführung einer CO2-Steuer lehnen 53 Prozent ab, die Ausweitung des EU-Emissionshandels auf weitere Sektoren immerhin noch 43 Prozent. Auffällig ist jedoch, dass es bei den Fragen noch einen vergleichsweise hohen Anteil Unentschlossener gibt.



Anders sieht es in der Steuerpolitik aus. Hier zeigen sich die Entscheider überwiegend großzügig: 76 Prozent befürworten den Plan der Koalition, den Solidaritätszuschlag für 90 Prozent der Steuerzahler abzuschaffen. Dass die meisten von ihnen selbst die Abgabe wohl weiter zahlen müssen, scheint sie nicht zu stören.