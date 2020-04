Merkel-Nachfolge Umfrage zur Kanzlerkandidatur sieht Söder vor Laschet und Merz

Vor Beginn der Coronakrise in Deutschland Ende Februar hatte das noch ganz anders ausgesehen. Damals war Merz noch die Nummer eins mit 18 Prozent Zustimmung vor Söder mit zwölf und Röttgen mit elf Prozent. Dahinter folgten Laschet mit neun und Spahn mit sieben Prozent. Der Gesundheitsminister konnte anders als Söder von seinem Krisenmanagement in der Coronakrise offensichtlich nicht profitieren. Der größte Verlierer ist Röttgen, der seit Ausbruch der Krise kaum noch in Erscheinung getreten ist.