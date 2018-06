Erstmals im aktuellen Streit um die Flüchtlingspolitik hat sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) klar gegen ihren Innenminister Horst Seehofer (CSU) positioniert. Die CDU-Chefin hat dem CSU-Chef an ihrem Kabinettstisch eine rote Linie gezogen: Sollte Seehofer wie angekündigt einen Alleingang wagen und Flüchtlinge unter bestimmten Bedingungen an der Grenze zurückweisen lassen, dann kann er entlassen werden. Es sei eine „Frage der Richtlinienkompetenz“, in anderen Staaten registrierte Flüchtlinge zurückzuweisen, sagte Merkel. Dies sei dann der Fall, wenn Zurückweisungen von Flüchtlingen an der Grenze ohne Abstimmungen mit EU-Partnern in Kraft gesetzt würden und "zu Lasten Dritter" gingen. Richtlinienkompetenz heißt, dass die Kanzlerin die letzte Entscheidung hat, wenn sich Ministerinnen und Minister im Kabinett über eine wichtige politische Frage nicht einigen können.