Merkel vor dem EU-Gipfel: Eigenlob, Zuckerbrot und Peitsche

Doch was die Wähler darüber hinaus unter einem „modernen Haushalt“ der EU zu verstehen hätten, was genau mit dem europäischen „Mehrwert“ gemeint ist – Merkel bleibt Details schuldig. Gut, das Ausschütten von Strukturfonds will die Bundesregierung offenbar an die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen binden – ein klarer konfrontativer Fingerzeig nach Osteuropa. Und ja, der Grenzschutz Frontex soll besser ausgestattet werden. Doch ansonsten? Meist beredtes Schweigen.