Merkels Ex-Militärberater „Die Bundeswehr ist der Politik egal“

Sie waren militärischer Berater der Bundeskanzlerin. Hat sie Verständnis für militärische Anliegen?

Sie hat Verteidigung durchaus als politische Aufgabe ernst genommen. Ich war oft mit ihr in Afghanistan und auf dem Balkan und dort, wo unsere Soldaten im Einsatz waren. Sie hat dort im Lager der Bundeswehr übernachtet und mit den Soldaten aller Dienstgrade gesprochen. Aber natürlich reflektiert die Bundeskanzlerin vor allem die politischen Kräfte, die in der Gesellschaft wirksam sind. Und da spielt das Militär keine dominante Rolle. Das Problem fängt auf der Ebene der Bundestagsabgeordneten an. Für den, der in seinem Wahlkreis kein oder kaum Militär erlebt, weil in den letzten Jahren so viele Kasernen geschlossen wurden, ist das Thema einfach nicht relevant. Die Bundeswehr ist vom Anspruch her eine Parlamentsarmee, aber die meisten Parlamentarier können mit ihr doch gar nichts anfangen. Der Zustand der Bundeswehr ist nicht nur der Bundesregierung anzulasten. Das geht die gesamte Gesellschaft an. Ich vermisse in Deutschland vor allem das Nachdenken über eine nationale Sicherheitspolitik. Es gibt keine schlüssige Antwort auf die Frage, zu welchen Zwecken wir Streitkräfte konkret brauchen. Solche Antworten vermissen die Soldaten insbesondere in den Kampf – und Einsatztruppen, also den eigentlichen Streitkräften. Streitkräfte sind nicht für den Dialog und die Konsensfindung da, sondern für den Kampf. Das ist ihr Daseinszweck. Aber dieser Frage geht man lieber aus dem Weg.