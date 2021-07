Merkels letzte Sommer-Pressekonferenz Ich bin dann mal da

Wobei, ein klein bisschen Material zur gefälligen Positionierung in den Geschichtsbüchern hat sie dann doch dabei. Merkel referiert sehr genau (und gleich zweimal), wie viel mehr Ökostromproduktion in den 16 Jahren ihrer Amtszeit aufgebaut wurde, damit es nicht so wirkt, als habe ausgerechnet sie nichts fürs Klima hinbekommen.



Sie erinnert an den immensen Aufwuchs der staatlichen Förderung von Forschung und Entwicklung und sie ist sich auch überhaupt nicht zu schade, an fünf Millionen Arbeitslose zu ihrem Amtsantritt zu erinnern – und dass es heute kaum mehr drei Millionen seien, trotz all der Krisen. Ach übrigens, die geringste Jugendarbeitslosigkeit in Europa habe man ja auch.