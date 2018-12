Merz enttäuschte als Aufsichtsrat Harte Landung für Flugzeugführer Friedrich

Fast schon tragisch also, dass Merz bei seinem wichtigsten beruflichen Kontakt zur Fliegerei nicht besonders gut wegkommt. In seinem Amt als Aufsichtsrats-Chef beim Flughafen KölnBonn bleibt er hinter den Erwartungen zurück. „Wir sind etwas enttäuscht von seiner Arbeit“, heißt es in Aufsichtsratskreisen. „Er arbeitete nicht so sorgfältig, wie wir es von einem Piloten erwartet hätten.“



Die Erwartungen waren hoch, als die Flughafen-Gesellschafter Stadt Köln, die Bundesrepublik und das Land Nordrhein-Westfalen Merz auf Betreiben von NRW-Minister-Präsident Achim Laschet ins Amt hoben. Nach einem langen Aufschwung mehrten sich die Probleme auf dem Airport Köln. Mit dem Ende von Air Berlin verlor der Flughafen einen Hauptkunden und der zweite Platzhirsch, die Lufthansa-Billigtochter Eurowings, verlegte die prestigeträchtige Langstrecke ins benachbarte Düsseldorf. Darum drohte für 2018 erstmals seit mehr als zehn Jahren ein hoher Verlust. „Da galt Merz mit seinen guten internationalen Kontakten und der Managementerfahrung als ideal, um für mehr Effizienz und neue Flüge zu sorgen“, heißt es in Aufsichtsratskreisen.