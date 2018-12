Merz enttäuschte als Aufsichtsrat Harte Landung für Flugzeugführer Friedrich

Kritiker bemängeln zudem, dass sich Merz in der Sache zu schweigsam verhalten habe. So stachen Garvens Gegner mehrfach mal belastende, mal irreführende Interna aus dem Aufsichtsrat an die Presse durch. Dann ging auch der geschasste Manager mit Kritik an seinem ehemaligen Arbeitgeber an die Presse. „Nur von Merz und dem Flughafen war in der Schlammschlacht fast nichts zu hören“, heißt es in Aufsichtsratskreisen. Auch im Nachhinein äußern sich Merz und sein Team bisher nicht zu der Kritik.