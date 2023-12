„Antisemitismus ist in keiner Gestalt zu tolerieren, in keiner. Das Ausmaß bei den islamistischen Demonstrationen in Berlin und in weiteren Städten Deutschlands ist inakzeptabel und braucht eine harte politische Antwort.“

Vizekanzler Robert Habeck, Grüne, am 1. November in einem auf der Plattform X, ehemals Twitter, verbreiteten Video zum Antisemitismus in Deutschland und zum Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel.

