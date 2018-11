Merz, Spahn, Kramp-Karrenbauer CDU-Kandidaten fordern grundlegende Reformen im Rentensystem

„Das, was die große Koalition auf Drängen der Sozialdemokraten in der Rentenversicherung gerade vor 13 Tagen beschlossen hat, ist an der äußersten Grenze dessen, was überhaupt noch akzeptabel ist an Belastung für die jüngere Generation - wenn diese Grenze damit nicht schon überschritten wurde“, warnte Merz.