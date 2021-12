Merz wird CDU-Chef Oldie but Goldie

Dahinter mag die Erkenntnis stecken, dass der Verlust von 1,5 Millionen Wählern an die SPD und knapp eine Million an die Grünen andere Antworten verlangt als eine schematische Kurskorrektur nach rechts. Merz weiß genau, dass ausschließlich liberale Ordnungs- und Wirtschaftspolitik seine Partei nicht zurück an die Macht bringen wird. Die Union kommt nicht an der Erkenntnis vorbei, dass die Spaltung der Gesellschaft voranschreitet, die Digitalisierung neben Gewinnern auch eine Menge Verlierer produziert und dass die Alterssicherung der arbeitenden Mitte in Deutschland eine nach wie vor ungelöste und immer drängendere Frage ist. Will die Union Volkspartei bleiben und auch die kommenden vier Landtagswahlen im nächsten Jahr gewinnen, muss sie nach differenzierten Antworten suchen. Dass Merz beispielsweise die Renten langfristig mit einem Kapitalstock sichern will, unterscheidet ihn von Kanzler Olaf Scholz, der das Problem entweder bestreitet oder mit immer größeren Summen aus dem Steueraufkommen lösen will.