Mesale Tolu im Interview: „Chemnitz macht mir Angst“

Kurz nach Ihrer Rückkehr gingen Bilder von Ausschreitungen in Chemnitz durch die Medien. Was haben Sie dabei empfunden?

Das hat mir Angst gemacht. Es gibt ja in einigen Ländern einen gefährlichen Rechtsruck. Aber in Deutschland haben wir doch die Diktaturen in der Schule behandelt. Wir wissen doch, dass es bei uns eine Zeit gab, in der Menschen systematisch gehetzt, vertrieben oder umgebracht wurden. Da fürchtet man schon, dass sich so etwas wiederholen könnte. In der Türkei habe ich gesagt, ich wolle in die Sicherheit und Geborgenheit in Deutschland zurückkehren - und dann diese Bilder aus Chemnitz. So fing es einst an. Damals hat man das solange toleriert bis es zu spät war.