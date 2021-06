Messerattacke: Ermittler halten islamistischen Hintergrund in Würzburg für naheliegend

Nach dem tödlichen Messerangriff von Würzburg halten die Ermittler einen islamistischen Hintergrund nach eigenen Angaben für naheliegend. Dafür sprächen derzeit die von Tatzeugen wahrgenommenen Ausrufe „Allahu Akbar“ („Gott ist am größten“) des tatverdächtigen Somaliers und ein Hinweis des Festgenommenen auf den „Dschihad“ („Heiliger Krieg“) in einer Würzburger Klinik, wie das bayerische Landeskriminalamt (LKA) am Dienstag mitteilte.