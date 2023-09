Messestandort Deutschland Unzumutbare Wartezeit für Visa: Die Wirtschaft beschwert sich beim Kanzleramt

Wie lang die Wartezeiten sind? In Neu-Delhi könnten Messebesucher bei der deutschen Botschaft „frühestens in drei Monaten einen Termin bekommen“ – und zwar um überhaupt erstmal „Visum-Antragsunterlagen abgeben zu können“, heißt es in dem Brief: „In Peking sind es 40 Tage, in Istanbul 35 Tage bei Bearbeitungszeiten von vier bis sechs Wochen, und in Islamabad gibt es derzeit gar keine Termine“.