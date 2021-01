Metalltarifrunde „Warnstreiks sind trotz Lockdown möglich“

Das sieht Ihr Tarifpartner dezidiert anders. Der Chef der nordrhein-westfälischen Metallarbeitgeber hat bereits vor einem „Belastungstest für die gesamte Sozialpartnerschaft“ gewarnt. Glauben Sie wirklich, dass es in diesen Krisenzeiten etwas zu verteilen gibt?

Na, ganz so schlecht sieht es in der Industrie derzeit nicht aus. Die Konjunktur hat sich stabilisiert. Die Automobilindustrie bestellt zurzeit wieder wie Hulle, die Kurzarbeit ist zurückgegangen. Außerdem brauchen wir für eine Stabilisierung der Binnenkonjunktur eine Absicherung der Entgelte. Deshalb sage ich: Ja, es gibt auch 2021 etwas zu verteilen. Wenn auch natürlich nicht so viel wie in Boomjahren.