Metalltarifrunde „Warnstreiks sind trotz Lockdown möglich“

Was unternehmen Sie denn aktuell, um Mitglieder zu halten beziehungsweise neue Mitglieder zu akquirieren?

Bei der IG Metall in NRW sind knapp 30 Leute allein mit der „Erschließungsarbeit“ befasst. Deren Arbeit ist in Coronazeiten natürlich schwieriger geworden, man kann ja nicht mehr in die Kneipe einladen, um sich vorzustellen oder über eine Betriebsratsgründung zu sprechen. Das bedeutet mehr Aufwand, mehr Termine mit einzelnen Leuten. Wir haben unser früher etwas brach liegendes Social-Media-Angebot deutlich ausgebaut und modernisiert.



Reicht das? Die Wirtschaft steckt in einer grundlegenden Transformation – wie steht es um die Transformation der IG Metall?

Wir sind auf gutem Wege, auch wenn mir das Veränderungstempo der IG Metall bisweilen noch zu langsam ist. Die Digitalisierung birgt für die Gewerkschaften Risiken, die wir ernst nehmen müssen. Sie schafft einen neuen Typus des Arbeitnehmers – und erfordert damit in Zukunft zwangsläufig ergänzend einen neuen Typus des Gewerkschaftsfunktionärs. Wir müssen als Arbeitnehmervertreter neue Qualifikationen erwerben und die Gewerkschaftsarbeit neu definieren. So reicht es schon lange nicht, immer „Nein“ zu sagen, wir müssen Alternativen aufzeigen. Das tun wir. Mit Verweigerung gewinnt man keine neuen Mitglieder. Man braucht Ideen und Lösungen. Da haben wir in den vergangenen Jahren viel dazugelernt.