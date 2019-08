Miba und Zollern Altmaier will Mittelständlern Fusion erlauben

„Wir bleiben dabei, dass es ein Allgemeinwohlinteresse an dem von uns geplanten Gemeinschaftsunternehmen mit Miba gibt“, sagte Erkes im April gegenüber der WirtschaftsWoche. „Das Allgemeinwohl ist der Erhalt einer ganzen Industrie, einer ganzen Technologiekette inklusive Forschung und Entwicklung.“ Insofern sehe er das geplante Joint Venture „als prototypisches Beispiel für die Industriepolitik von Herrn Altmaier, die ja die Stärkung mittelständischer Strukturen in Deutschland im Rahmen scharfen internationalen Wettbewerbs zum Ziel hat“.



Altmaier hatte im Februar eine Industriestrategie vorgelegt. Er will notfalls mit staatlicher Hilfe Arbeitsplätze in Deutschland sichern. Angesichts der zunehmenden Konkurrenz auf Weltmärkten gerade aus China hatte Altmaier gesagt, im Wettbewerb zwischen Asien, den USA und Europa sei es notwendig, „nationale Champions“ zu schaffen. Die Strategie ist bei Wirtschaftsverbänden umstritten, vor allem weil sie den Mittelstand weitgehend außen vor lasse.