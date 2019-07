Michael Müller: Berliner Bürgermeister fordert neues SPD-Grundsatzprogramm

BerlinBerlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) fordert für seine Partei ein neues Grundsatzprogramm mit Ideen für die Digitalisierung, die Klimapolitik und den Wohnungsmarkt. Die SPD sei in vergangenen Zeiten ein erfolgreicher Thinktank gewesen, der die Partie immer erfolgreich sein ließ. Das schreibt Müller in einem Gastbeitrag für den „Tagesspiegel“ (Samstag). „Das Vertrauen in unsere soziale Demokratie, die soziale Marktwirtschaft und in die Gestaltungskraft der großen Volksparteien ist verloren gegangen.“