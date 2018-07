Microsoft-Deutschland-Chefin: Bundesregierung muss mehr für Digitalisierung tun

„Es fehlt an einem klaren Fokus“, so Bendiek weiter. „Unser Wohlstand hängt von unserer Innovationsfähigkeit ab, von unserer Kreativität – von unserer Lust auf Zukunft. Und die ist derzeit nicht besonders ausgeprägt. Wir bewahren lieber das Bewährte. Klammern uns an reformbedürftige Regeln.“



