Mietendeckel 25 Prozent weniger Mietwohnungen

Die Sprecherin der Berliner Senatsverwaltung ist ebenfalls skeptisch, dass sich der Mietendeckel im analysierten Zeitraum so stark ausgewirkt habe. Wie auch Werner und Riexinger sieht sie die Coronakrise als einen Grund für die geringere Fluktuation. Insgesamt sei die Wohnungsmarktlage in Berlin „angespannt“, die Mieten in Bestandswohnungen hätten sich in den letzten zehn Jahren oftmals verdoppelt, weshalb viele Mieter nicht umziehen würden.