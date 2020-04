Mietendeckel: „Der Bund ist bisher sehr zurückhaltend“

Es ist ein Experiment – und seit der Wiedervereinigung der wohl größte Eingriff in den deutschen Immobilienmarkt: Ende Februar ist in Berlin der Mietendeckel in Kraft getreten. Damit will die Landesregierung aus SPD, Linken und Grünen die starke Erhöhung der Mietpreise in der Hauptstadt in den vergangenen zehn Jahren stoppen.