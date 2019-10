Mietendeckel in Berlin Unternehmen warnen vor „weitreichenden negativen Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft“

20. Oktober 2019

Über Stunden zogen sich die Gespräche am Freitag hin, am Ende stand ein Kompromiss für einen Mietendeckel in der Hauptstadt. Bild: imago images Bild:

Nachdem in Berlin am Freitag ein Kompromiss für einen Mietendeckel gefunden wurde, freute sich der Mieterverein – stand damit aber ziemlich alleine da. Die Kritik am Berliner Mietendeckel reißt nicht ab. Nun warnen Unternehmen der Bau- und Wohnungswirtschaft in einem offenen Brief.