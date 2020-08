Mietendeckel „Mieter sollten Geld zur Seite legen“

Zu den stärksten Profiteuren des Mietendeckels gehören doch aber diejenigen, die in einem Gründerzeitaltbau in Prenzlauer Berg oder Kreuzberg sitzen, bisher beispielsweise 16 Euro pro Quadratmeter zahlen mussten und jetzt nur noch die Hälfte.

Solche unerwünschten Mitnahmeeffekte wird es geben. Aber die Annahme, dass in beliebten Vierteln wie Prenzlauer Berg oder Kreuzberg nur noch wohlhabende Menschen leben, geht an der Realität vorbei. Wir haben sehr viele Menschen in dieser Stadt, die sich Sorgen machen, ob sie sich das Wohnen in ihren Kiezen noch leisten können. Jemand, der 40 Jahre in Prenzlauer Berg gewohnt hat, soll nicht die letzten Jahre seines Lebens aus seinem gewohnten Umfeld herausgerissen werden. Wir schauen auf den Wohnungsmarkt, nicht auf die Einkommenshöhe. Der Gleichbehandlungsgrundsatz gilt nämlich auch für die Mieterinnen und Mieter.