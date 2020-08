Mietendeckel „Mieter sollten Geld zur Seite legen“

Was macht Sie überhaupt so optimistisch, was das Karlsruher Urteil angeht? Grundsätzlich ist Mietrecht Bundesrecht. Die Landesregierung hat deshalb die Annahme einer überhöhten Miete zur Ordnungswidrigkeit erklärt. Einige Juristen halten das für einen Trick, den das Bundesverfassungsgericht nicht akzeptieren kann.

Das Bürgerliche Gesetzbuch regelt die Rechtsverhältnisse zwischen Mietern und Vermietern. In dieses Verhältnis mischen wir uns nicht ein. Wir haben es aber mit einem Wohnungsmarkt im Ganzen zu tun. Da geht es um Mietpreisrecht, das ist ein öffentliches Recht. Unserer Rechtsauffassung nach, ist das Land Berlin sehr wohl berechtigt, das zu regeln. Bis in die Achtzigerjahre gab es eine Altbaumietenverordnung, bundesrechtlich, die genau das Gleiche gemacht hat. Sie hat festgelegt, was Wohnungen kosten dürfen. Den größten Teil der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gab es also schon einen öffentlich reglementierten Mietpreismarkt. Der Bund hat seine Kompetenz für dieses Thema 2006 an die Länder abgegeben. Diese Kompetenz nutzt nun das Land Berlin.