Mietrecht: Mehrere andere Länder wollen Berliner Mietendeckelung nicht folgen

Im Saarland sei der Druck nicht so hoch, sagte die stellvertretende saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD). Zum Berliner Vorgehen sagte sie, es zeige sich, dass in der Vergangenheit zu wenig getan worden sei. „Insofern ist Vorsorge sicherlich besser als jetzt im Nachhinein mit so radikalen Maßnahmen zu versuchen, dass Wohnen in Deutschland bezahlbar bleibt.“