Migranten auf dem Arbeitsmarkt Spurwechsel für mehr neue Arbeitskräfte

Ihnen jetzt mit dem „Spurwechsel“ die Möglichkeit zu geben, legal in den Arbeitsmarkt einzutreten, folgt einem einfachen, aber richtigen Gedanken: Wenn die Menschen ohnehin schon hier sind, dann lasst sie auch arbeiten – wir brauchen sie (und müssen ihnen außerdem keine Sozialhilfe mehr zahlen, wenn sie Lohn erhalten). Dass diese Regelung per Stichtag nur für diejenigen gilt, die am 29. März schon hier waren, soll den Anreiz zur illegalen Einreise senken.