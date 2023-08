Migration Abschiebung von Clan-Mitgliedern? Zurückhaltung in der SPD

Die bloße Zugehörigkeit zu einer Familie könne kein Entscheidungskriterium sein, betonte auch eine Sprecherin der Berliner Innensenatorin Iris Spranger (SPD). Sie sagte: „Es muss in einem Rechtsstaat stets um das individuell zurechenbare Verhalten gehen.” Es gehe in dem vom Bundesinnenministerium vorgelegten Diskussionspapier denn auch um eine „Angehörigkeit” zu einer kriminellen Vereinigung nach dem Strafgesetzbuch, also um eine „Mitgliedschaft” und nicht um Verwandtschaftsverhältnisse. Klar sei aber auch, dass der demokratische Rechtsstaat alle zulässigen Möglichkeiten ergreifen müsse, um die Menschen vor Kriminalität zu schützen.