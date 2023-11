Migration Alte Aktenberge bremsen neue Asylverfahren

Die Beschlüsse von Bund und Ländern zur Migration sind in entscheidenden Punkten kaum umsetzbar. So scheitert wohl bereits die gewünschte Beschleunigung der Asylverfahren am Personalmangel in den Gerichten. Die Verfahren sollen künftig innerhalb von drei Monaten abgeschlossen werden – das schafft bisher kein einziges Gericht in Deutschland.



„Bund und Länder müssen der politischen Ankündigung schnellerer Asylverfahren rasch Taten folgen lassen“, mahnt Sven Rebehn, Bundesgeschäftsführer des Deutschen Richterbunds (DRB): „Wer massive Verfahrensbeschleunigungen verspricht, muss auch in die Justiz investieren, wenn er keine falschen Erwartungen wecken will.“