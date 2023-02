Migration Antirassismus-Beauftragte: Mehr Diversität in Behörden

Reem Alabali-Radovan ist als Integrationsbeauftragte auch für die Belange von Flüchtlingen zuständig. Bild: Bild: dpa

Die Antirassismus-Beauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan, hält zusätzliche Maßnahmen gegen Rassismus und Diskriminierung in Behörden für notwendig. Eine Quote für die Beschäftigung von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte in der Bundesverwaltung, wie sie von manchen Migrantenverbänden gefordert wird, ist aus Sicht der SPD-Politikerin aber nicht der richtige Weg, wie sie in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur erklärt.