Migration Arbeitsagentur-Vorstand Terzenbach: Deutschland braucht mehr Fachkräfteeinwanderung

Allerdings müssten die Prozesse in den Anerkennungsverfahren verbessert werden. „Der Anerkennungsprozess konnte bisher in Deutschland schon durchaus mühsam sein“, sagte Terzenbach. Das Fachkräftezuwanderungsgesetz mache nun nicht nur die Zugangshürde für Ausländer auf den deutschen Arbeitsmarkt niedriger, sondern auch den Blick auf die Prozesse in Deutschland frei, die seit 2014 nicht ausreichend gut funktionierten. „Wir müssen den Anerkennungsdschungel lichten - insbesondere in den Gesundheitsberufen.“