Migration CDU-Wirtschaftsrat: Migration kann Arbeitskräftemangel nicht lösen

Mit Blick auf den massenhaften Zuzug von Flüchtlingen fordert die Unternehmerin von der Politik mehr Steuerung. „Die Akzeptanz von Zuzug in größerem Maße hängt eng damit zusammen, dass die Migranten nicht wie derzeit vor allem in die Sozialsysteme einwandern, sondern eine Arbeit aufnehmen können“. Dabei gebe es hierzulande große Fehlanreize. „Wir bieten hohe Sozialleistungen, die es in klassischen Einwanderungsländern so nicht gibt“, kommentiert die Vorsitzende des CDU-Wirtschaftsrats. „Die sorgen hier dafür, dass zu viele Zuwanderer in der sozialen Hängematte landen.“