Migration: Deutscher Arbeitsmarkt hat Sogwirkung auf Zuwanderer

In der Tat: Auf vielen Baustellen ist Polnisch, Bulgarisch oder Slowakisch zu hören. Pflegekräfte aus dem östlichen Europa werden auch von Privatleuten in Deutschland gesucht, in Krankenhäusern und Altenheimen würden mittlerweile ohne die Mitarbeiterinnen aus dem Osten empfindliche Lücken klaffen.