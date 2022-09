Migration: Etliche Länder und Städte sehen Probleme bei Flüchtlingsunterbringung

„In Bayern sind die Asylunterkünfte sehr hoch ausgelastet”, teilt das bayerische Innenministerium mit. „Nach wie vor sind viele aus der Ukraine Geflüchtete mangels Alternativen in Hotels untergebracht”, heißt es aus Bonn. Ein Sprecher des Migrationsministeriums von Baden-Württemberg berichtet, in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes sei trotz eines Ausbaus der Kapazitäten bereits „Wochen vor der erfahrungsgemäß zugangsstarken Herbstsaison die Kapazitätsgrenze erreicht”. In Brandenburg werden aktuell zwei Notunterkünfte betrieben. Berlin sucht nach mehr Unterbringungsmöglichkeiten, auch in Hostels. Geprüft wird in der Hauptstadt auch die „Nachverdichtung” bestehender Unterkünfte. In dem Fall würde es dann dort enger.